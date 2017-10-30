Экс-водитель Волочковой рассказал о ее 25 квартирах на 244 миллиона рублей

Экс-водитель и помощник скандально известной балерины Анастасии Волочковой рассказал о ее несметном богатстве. По словам Александра Скиртача, у балерины имеется 25 квартир, общая ценность которых составляет 244 млн рублей.

В настоящий момент Александр Скиртач пребывает в следственном изоляторе из-за своего мошенничества. Он решил не терять времени зря и раскрыть всю правду о миллионах и недвижимости, которые принадлежат знаменитой балерине и его бывшей начальнице Анастасии Волочковой. По словам водителя, балерина владеет квартирами и домами в Санкт-Петербурге, в Москве и Подмосковье, Астрахани, а также у нее многочисленные счета в банках. В общей сложности, у балерины имеется 25 квартир, 22 из которых находятся в Астрахани.

Скиртач отметил, что все они являются инвестицией Волочковой в бизнес ее бывшего мужа. В общей сложности, стоимость недвижимости Анастасии Волочковой составляет примерно 244 млн рублей.

Стоит отметить, что сама балерина отказалась комментировать заявление Скиртача, отметив, что он просто старается напомнить о себе, используя ее имя.