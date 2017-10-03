Паулина Андреева пойдет на благотворительное свидание за деньги

Российская актриса Паулина Андреева пойдет на благотворительное свидание с фанатом, который предложит больше денег. Предложение появилось на сайте проекта Meet For Charity.

Знаменитость решила поучаствовать в благотворительной акции. С 6 по 10 марта она разыгрывает встречу с поклонником на интернет-аукционе. На следующий день после окончания торгов автор самого щедрого предложения сможет лично побеседовать с Паулиной Андреевой, а также получит два билета на постановку "Номер 13D". В спектакле помимо предмета аукциона играют: Игорь Верник, Ирина Пегова и Станислав Дужников.

В настоящее время своё желание встретиться с актрисой выразили несколько человек. Самую щедрую сумму предложил анонимный пользователь - 100 тысяч рублей. Организаторы объявили, что все полученные деньги пополнят счет фонда "Выход". Это учреждение призвано помочь людям аутическими расстройствами.

В прошлом году Паулина Андреева начала публично представлять интересы этой организации. Она призвала жителей России помочь страдающим аутизмом, ведь родственники людей с такими отклонениями часто не располагают достаточными средствами. Звезда подчеркнула, что больным очень тяжело жить в российском обществе из-за отсутствия особых условий и сильного социального давления.