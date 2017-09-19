Дмитрий Маликов откровенно признался, что пьяным избивал свою жену

Известный российский исполнитель Дмитрий Маликов рассказал о том, как однажды набросился с кулаками на свою супругу Елену. Он отметил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и такое может произойти в любой семье.

Дмитрий Маликов в одном из интервью откровенно признался в том, что однажды поднял руку на свою жену. Это произошло в тот день, когда он праздновал день рождения. По словам Маликова, друзья его изрядно напоили и как добирался домой он не помнит. Когда он попал в квартиру поздно ночью, на пороге его встретила рассерженная супруга и стала кричать, пытаться драться.

В голове у него сработал какой-то "тумблер" и он набросился с кулаками на Елену. На следующий день он еще долго извинился перед любимой женой и отмечал, что такое может произойти в каждой семье. Елена еще немного пообижалась, а потом заявила, что "на дураков не обижаются" и простила провинившегося мужа.

Стоит отметить, что Дмитрий Маликов и его жена Елена находятся в браке уже более 20 лет. Недавно на свет у них появился сын, которого родила суррогатная мать в Санкт-Петербурге.