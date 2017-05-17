Волочкова показала малолетней дочери любимые секс-игрушки‍

Фанаты Анастасии Волочковой возмущены ее поведением. Накануне она опубликовала в своем Instagram фотографии, где на видных местах лежали секс-игрушки в виде наручников, поэтому поклонники начали критиковать ее за то, что она показывает предметы садо-мазо малолетней дочери.

Как ни странно, еще вчера в аккаунте известной балерины Анастасии Волочковой были новые фотографии в ее светлой гостиной, где она позировала к коротком черном платье, однако сегодня их уже нет. Это не удивительно, ведь после того, как снимки были опубликованы, в комментариях к ним разразился настоящий скандал. Уже долгое время поклонники примы-балерины терпели ее выходки вместе с новым любовником Михаилом Логиновым, однако их терпение кончилось, когда они увидели, что знаменитость держит любимые секс-игрушки на виду, где их может увидеть 12-летняя дочь Ариадна.

Фотографии были удалены с аккаунта, однако они остались в сети. Фанаты недоумевают, почему Волочкова так поступает. Некоторые предполагают, что она просто слишком часто смотрела фильмы из серии "50 оттенков серого", однако этим не оправдывают ее. Они напомнили, что Ариадна еще не достаточно взрослая и может спросить, зачем ее маме эти вещи.