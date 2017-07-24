Поклонники Шарлиз Терон не узнали актрису из-за пластики лица

Популярная американская актриса и модель Шарлиз Терон шокировала поклонников своей обновленной внешностью. Однако не все оценили пластику лица знаменитости, посчитав, что актриса лишилась своей природной красоты.

На днях состоялась премьера нового фильма «Опасный бизнес» с Шарлиз Терон в главной роли. Актриса пришла на премьеру в белом брючном костюме, чем и восхитила звездных коллег. Однако поклонники стали критиковать Шарлиз за явную пластику лица, которая совершенно изменила внешность голливудской красавицы.

Стоит отметить, что ранее Шарлиз Терон призналась американским журналистам в том, что когда она встречалась с актером Шоном Пенном, он просил актрису сделать подтяжку лица. Однако на такие кардинальные изменения Шарлиз решилась уже после разрыва отношений с актером.