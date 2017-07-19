Александр Ревва написал трогательное послание своим дочкам, взяв его из Интернета

Актёр и певец Александр Ревва в преддверии Международного женского дня обратился к двум главным женщина в своей жизни – дочерям Амели и Алисе.





Обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети, подкрепив фотографией подросших дочек. Ревва пишет: «Ради них я просыпаюсь утром и преодолеваю огромные расстояния и все трудности на своём жизненном пути! Их улыбки украшают мой самый пасмурный день! Их смех делает меня самым счастливым мужчиной на свете! Эти маленькие человечки, ради которых я живу! И в чьих ручках бьется моё сердце! Это мои доченьки!» Как оказалось, эти же слова есть на тематических сайтах, доступ к которым открыт каждому пользователю Интернета. Стоит только ввести текст в поисковик.



Тем не менее настолько трогательные слова заставили некоторых поклонников пустить слезу. Они стали благодарить артиста за то, что показывает пример современной молодёжи – каким должен быть любящий отец. Они также отметили, что с каждым годом его дочки всё больше черт берут от отца: у них очень похожи черты лица, девчонки такие же высокие, а кто-то даже рассмотрел папину мимику.