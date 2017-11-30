Популярность Бузовой в Сети превзошла даже Трампа и Маска

Популярность Ольги Бузовой в социальной сети Instagram с лихвой превзошла Дональда Трампа и Илона Маска. Пользователи сравнили количество подписчиков российской телеведущей и знаменитейших людей мира, и не смогли объяснить феномен светской львицы.

Если судить по количеству подписчиков в Instagram, популярность Ольги Бузовой буквальным образом зашкаливает. Как оказалось, Бузова с такими успехами вполне сможет стать либо президентом США, либо генеральным директором огромной корпорации.

Пользователи обсуждают тот факт, что количество подписчиков в социальной сети у Бузовой значительно превышает их число у Дональда Трампа и Илона Маска.

Таким образом, если у нынешнего президента США подписчиков всего 8,5 миллионов человек, а у Илона Маска 5,4 миллионов, то Бузова побила все абсолютные рекорды, поскольку собрала на своей странице больше 12 миллионов пользователей.