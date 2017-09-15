Дима Билан насмешил фанатов своим "постельным" фото

Знаменитый российский исполнитель Дима Билан рассмешил фанатов своим новый "постельным фото". Певец сфотографировался в постели в футболке и одних трусах, сильно натянувшихся в "причинном месте".

Дима Билан часто радует фанатов своим обнаженным телом, публикуя фотографии из душа или в постели, однако на этот раз эротическое фото певца только насмешило подписчиков. На фото Билан лежи в кровати и держит в руках телефон, глаза его полузакрыты. Он облачен только в футболку и трусы, видно, что он только проснулся или собирается отходить ко сну.

В комментарии под снимком артист написал, что довольно устал от разъездов и, кажется, не выспался. Несмотря на это он отметил, что сводки с концертов все же будут поступать вовремя, однако фанатов заинтересовало "причинное место" певца.

Они поинтересовались, что Билан подложил себе в трусы, что они так натянулись и отметили, с чего бы это певец решил радовать фанатов сексуальными фото с утра. Многих насмешило фото Билана, других же наоборот, смутило. Все же пользователи сошлись во мнении, что Билану не помешает немного поправится, так как в связи с частыми концертами он сильно похудел и осунулся.