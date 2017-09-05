«Готов сдать ДНК-тест»: у Филиппа Киркорова нашелся родной брат

Бывший солист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев заявил, что отец Филиппа Киркорова «крутил любовь» с его матерью, после чего родился он Матвеев сообщает, что он приходится певцу родным братом и выявил готовность подтвердить это на ДНК-экспертизе.

Александр Матвеев выдвинул версию о том, что он – родной брат Филиппа Киркорова. Своими размышлениями по этому поводу он поделился на мероприятии «Пара года BEST-2018». Экс-участник группы «Экс-ББ» уверен, что с Киркоровым его объединяет не только любовь к музыке.

По словам Матвеева, его мать и Бедрос Киркоров «крутили» роман в Сочи. У них бурно развивались отношения, но они поспешно закончились. После романа родился Матвеев. Он уверен, что приходится Филиппу Киркорову близким родственником и готов убедиться в этом на ДНК-экспертизе.

Как утверждает Матвеев, у него с Филиппом Киркоровым есть сходство. Более того, у мужчины носят обувь одинакового размера. Размышления Матвеева весьма удивили не только журналистов, но и гостей мероприятия, где он поделился новостью. Сам Филипп Киркоров новость о «родном брате» пока не комментировал.