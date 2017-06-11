Звезда "Дома-2" Александра Гозиас решила перепеть Ольгу Бузову

Экс-участница "Дома-2" Александра Гозиас вместе со своей подругой, певицей Аленой Валенсией, решила перепеть телеведущую Ольгу Бузову. Об этом она заявила в одном из последних интервью.

Как известно, 27-летняя Александра Гозиас покинула телестройку вместе со своим возлюбленным Константином Ивановым для того, чтобы пожениться. В июне 2017 года пара сыграла пышную свадьбу, однако уже в сентябре Гозиас заявила о разрыве отношений. Теперь же девушка решила покорить российскую эстраду и начала петь.

Гозиас заявила, что вместе со своей подругой Аленой Валенсией они решили перепеть Ольгу Бузову и покорить российский шоу-бизнес. В то же время экс-участница "Дома-2" прямым текстом унизила Бузову, заявив, что о намерении девушек телеведущей знать вовсе не обязательно, так как у нее нет голоса, в отличии от Гозиас и Валенсии.

Девушка похвасталась, что приближенный к российскому музыкальному продюсеру Максиму Фадееву сообщил ей, что он как-то заинтересовался творчеством Гозиас, однако его смутило, что она из "Дома-2". По словам девушки, она намерена развеять все стереотипы и доказать, что на проекте имеются талантливые люди, помимо Бузовой, которая уже всем надоела.

Валенсия рассказала о том, что в марте выйдет их первая совместная песня под названием "Фантом", которая расскажет о мужчинах, переставших совершать мужские поступки и женщинах, совершенных, но одиноких. По словам Алены Валенсии, это довольно молодежная песня, которая сможет занять вершины чартов, как и многие предыдущие песни.

Отвечая на вопрос, не боится ли Гозиас так открыто высказываться о Бузовой, девушка заявила, что телеведущая такой же человек, как и она. Она отметила, что не слушает ее песен, предпочитая Пугачеву или Носкова, так как в их песнях есть смысл, в отличии от песен Бузовой. Единственно, Гозиас восхищает то, как Бузова резко "бомбанула" после развода и продолжила заниматься творчеством.