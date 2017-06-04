Ольга Бузова купит своей матери дом в Испании

Певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что планирует преподнести для своей матери «царский подарок» - дом в Испании. Стремительный рост популярности принес Бузовой значительное улучшение материального состояния, за 1 месяц за рекламу в Instagram она получает порядка 10 миллионов рублей.

По словам Бузовой, ее мать давно мечтала о доме в Испании. Сейчас она решила исполнить желание самого близкого своего человека и подыскивает риелтора, который поможет ей определиться более конкретно.

Ольга Бузова рассказала, что ее мать является большим трудоголиком, певице придется прикладывать усилия, чтобы уговаривать ее почаще отдыхать в новом доме. Бузова уверенна, что ее мама будет больше отдыхать, когда у их семьи появится собственная недвижимость за границей.

Сама певица редко отдыхает и работает практически круглосуточно. Многие осуждают Бузову за ее «показательную занятость», а некоторые хвалят за трудолюбие. Расписание звезды настолько плотное, что из-за насыщенности рабочего графика у певицы нередко случаются проблемы со здоровьем. Бузова признается, что сильно устает, но останавливаться не намерена. Совсем недавно стало известно, что ее имя будет официально зарегистрировано как бренд. «Дальше – больше»: заявила Ольга Бузова.