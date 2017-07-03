Пэрис Хилтон перед свадьбой показала последние «оголенные» снимки

Пэрис Хилтон решила вспомнить свои «оголенные фотосессии» и, по-видимому, в последний раз опубликовала серию откровенных снимков. Видео со съемок и фотографии самих съемок в образе «секси-кролика» привлекли немалое внимание пользователей.

Светская львица Пэрис Хилтон уже давно прекратила шокировать поклонников своими выходками. Времена, когда она оказывалась в эпицентре скандалов и слухов, уже остались в прошлом. Сейчас 37-летняя готовится к свадьбе с 32-летним избранником Крисом Зилком.

Звезда решила напомнить о «былых временах» и показала пользователям, какой она была в 2014 году. В своем Instagram она опубликовала снимки своей «обнаженной фотосессии», где предстала в черной кожаной маске кролика.

Помимо этого, Пэрис Хилтон разметила видео-бэкстейдж с фотосессии, на котором пользователи могут отчетливо рассмотреть полуголое тело звезды. Ролик и снимки пришлись поклонникам по нраву. За несколько дней записи набрали больше миллиона просмотров. В комментариях поклонники Хилтон пишут, что звезда «невероятная».