«Потолстевшая» Волочкова своими танцами в чулках дала повод для слухов о беременности

Балерина Анастасия Волочкова дала повод для слухов о беременности, ее танец в облегающем платье и чулках вызвал бурное обсуждение. На видео звезда скандалов танцует латинские танцы в мини-платье из-под которого виднеется округлившийся живот.

Не так давно в Instagram-аккаунте Волочковой появилось видео, где балерина танцует в компании женщин в латинских костюмах. Сама балерина выбрала для мероприятия красное платье с глубоким декольте.

Во время танца пользователи смогли увидеть кружевные резинки от чулок. Волочкову обвинили в «распущенности», образ дополняли туфли на высоких шпильках. По мнению комментаторов, балерина «не знает границ» и продолжает «хайповать» своими скандальными «выходками».

Помимо этого, пользователи пришли в шок от новой фигуры Волочковой. Многие отметили, что балерина потеряла форму и «отрастила пузо». Поклонники заявили, что Волочковой стоит сесть на диету и не забывать «втягивать живот». По мнению комментаторов, балерина изрядно старается впечатлить своих фанатов стройным телом, а, на самом деле, создает иллюзию стройности.