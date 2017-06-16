Родственники Жанны Фриске до сих пор не могут поделить ее наследство

В семье покойной Жанны Фриске до сих пор пылает скандал вокруг ее наследства. Так, ее родители говорят, что оставили коттедж для Платона, однако его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, говорит четырехлетнему сыну, что дом забрали.

СМИ не прекращают осввещать все новые детали скандала, связанного с именем знаменитой певицы Жанны Фриске, которая умерла около трех лет назад. Женщина состояла в гражданском браке с популярным телеведущим Дмитрием Шепелевым, от которого она родила сына Платона. Когда матери певицы Ольге Фриске удалось добиться встречи с мальчиком, первое, что он спросил у нее, это почему они забрали у них с папой все деньги и дом. Женщина как могла уверяла внука, что не живет в этом доме и отказалась от него ради него. С ужасом она также узнала, что Шепелев сказал мальчику, что его бабушка умерла.

Ольга Фриске говорит, что ей уже надоела эта борьба за наследство дочери-певицы. Она не хочет ни денег, ни роскошного коттеджа, только возможность общаться с внуком. Между тем, она замечает, что его отец Дмитрий Шепелев настраивает его против родственников, и уже не знает, как с этим бороться.