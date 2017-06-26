Эмма Уотсон на премии «Оскар» подверглась критике из-за тату с ошибкой

Эмма Уотсон, получившая славу как Гермиона из «Гарри Поттера», появилась на церемонии вручения «Оскара» в образе, где видна ее новая татуировка на руке. Надпись на руке символизирует лозунг движения против секс-домогательств, однако небольшая оплошность в тату сделала Уотсон объектом критики и насмешек.

Как стало известно, на ежегодную премию «Оскар» Эмма Уотсон пришла в дизайнерском черном платье, которое выгодно подчеркнуло формы актрисы. Однако, внимание журналистов привлекла оголенная рука звезды, на ней виднелась новая тату с надписью «Times Up». Данный лозунг относится к девизу движения против секс-домогательств, в котором Уотсон не так давно стала активисткой.

Журналисты заметили, что в надписи есть небольшая грамматическая ошибка. Правильно писать не «Times Up», а «Time`s Up». Данный факт оплошности стал поводом для того, что Эмму Уотсон обвинили в безграмотности.

Многие пользователи Сети высмеяли актрису за тату с ошибкой и порекомендовали начать изучать грамматику или сменить мастера по татуировкам. Сама Эмма Уотсон после шумихи вокруг ее «ошибочного» тату написала в своем Twitter-аккаунте пост, где отшутилась и указала, что «опыт с апострофами обязателен».