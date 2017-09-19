Ани Лорак высмеяли за неудачное копирование образа Анджелины Джоли

Певица Ани Лорак стала объектом критики и насмешек пользователей за свой образ для фестиваля «Жара». Звезда решила надеть платье, похожее на наряд Анджелины Джоли, который та продемонстрировала на «Оскаре» в 2012 году, «Не дотянула»: констатировали критики.

4 марта Ани Лорак посетила фестиваль «Жара», который проходил в Москве. Для выхода в свет певица выбрала черное платье в пол. Позируя перед фотографами со своим мужем, Лорак выдвинула вперед ногу, что сильно напомнило пользователям позу и образ Анджелины Джоли.

Многие предположили, что Ани Лорак неудачно пыталась скопировать легендарный образ Джоли. Более того, ее поза на снимке явно схожа с той, которую выбрала голливудская звезда. Тогда еще она была в браке с Брэдом Питтом и их снимок стал одним из самых обсуждаемых.

Пара Анджелины Джоли и Брэда Питта была «любимой» для многих зрителей. Никто не мог подумать, что такой союз однажды распадется.

Видимо, Ани Лорак решила продемонстрировать себя в качестве не менее роскошной дивы, но, как указали пользователи, «немного не дотянула». Не так давно Ани Лорак резко раскритиковала своего мужа во время интервью. Тогда она назвала его ленивым, ревнивым и неответственным. После этого пользователи с иронией отнеслись к ее попытке имитировать «идиллию» Питта и Джоли.