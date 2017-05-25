Имя Ольги Бузовой официально станет брендом

Имя звезды «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой официально станет брендом. Заявку в Роспатент уже подали работники продюсерского центра Archer Music Production's, с которым Бузова ведет активное сотрудничество.

Ольга Бузова – известная певица и ведущая «Дом-2», ее популярность стремительно растет, что дает ей возможность расширять сферы своей деятельности и возможности для заработка. Теперь же, владелица собственной линии одежды и совладелица бизнеса по продаже бижутерии, может получить еще больше прав на «раскрутку» имени.

Как стало известно, продюсерский центр Archer Music Production's, который сотрудничает с певицей, подал в Роспатент заявку на регистрацию имени Ольги Бузовой в качестве бренда (товарного знака).

Патент, который сделает имя Ольги Бузовой брендом, предоставит возможность выпускать под именем звезды различные виды одежды, украшений, очков и канцтоваров. Также бренд охватит производство музыкальных композиций, съемку видеоклипов и шоу-программы. Помимо этого, бренд Ольга Бузова сможет заниматься лечением людей и животных.

Как отметил представитель Ольги Бузовой, в подаче заявки на «брендирование» имени певицы нет ничего особенного. Подобным опытом уже давно воспользовались такие именитые звезды, как Примадонна, Киркоров и многие другие. Ольга Бузова уже давно выпускает линию одежды «Ольга Бузова», так что свой бренд она начала «раскручивать» еще давно.