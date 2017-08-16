Дочь Маргариты Тереховой поделится тайнами матери‍

Многим известно, что популярная в прошлом актриса Маргарита Терехова, которой сейчас 75 лет, сейчас тяжело больна. За ней ухаживает сын Александр и дочь Анна, которая решила поделиться тайнами матери.

Дочь престарелой актрисы Маргариты Тереховой знает, что у ее матери осталось еще много поклонников, которые переживают за нее и до сих пор интересуются самочувствием. Анна Терехова не особо любит говорить о ее недугах, однако любит рассказывать о ее прошлом. 50-летняя дочь знаменитости отмечает, что мало кто знает многие подробности и тайны, которые она собирается раскрыть о матери в книге, которая сейчас только пишется.

Так, Терехова-младшая призналась, что хочет выпустить книгу, в которой подробно расскажет о жизни матери. Для этого она общается с теми, кто знал женщину в молодости и кто имел возможность с ней сотрудничать на съемочных площадках. Также ей помогает киновед, а для публикации уже выбрано издательство.