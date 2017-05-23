Поклонники заподозрили, что Александр Ревва и певица Глюкоза родственники

На днях популярная российская певица Глюкоза показала поклонникам результаты своей последней фотосессии. Интернет-пользователи, увидев фотографии, стали говорить о схожих чертах лица Глюкозы и Александра Реввы.

Пользователи Сети в комментариях в аккаунте певицы Глюкозы, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, стали утверждать, что девушка очень напоминает известного шоумена Александра Ревву. Стоит отметить, что артистка и шоумен дружат семьями и часто проводят время в одной компании.

Некоторые поклонники даже назвали Наталью младшей сестрой Реввы. Сама артистка оставила догадки внимательных фанатов без комментариев. Напомним, что на аккаунт Глюкозы в сети Instagram подписано 1,7 млн фолловеров.