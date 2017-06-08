Орбакайте показала, как "лихо" выпивает Максим Галкин

Кристина Орбакайте поделилась кадрами с вечеринки, проводимой ее матерью Аллой Пугачевой, на одном из роликов показан Максим Галкин, пьющий водку. Вечеринка – ежегодная традиция, когда Примадонна собирает звезд шоу-бизнеса и они встречают весну.

Каждый год, в первое воскресенье марта, Алла Пугачева устраивает вечеринку. Встреча посвящается весне, на нее приглашаются звезды эстрады, политики и важные персоны, являющиеся друзьями Примадонны. В этот раз вечеринка прошла в караоке-баре Филиппа Киркорова, помимо родных людей на нее были приглашены Басков, Навка и Песков, буйнов, Жасмин и многие другие.

Звезды показали поклонникам отрывки вечеринки в своих Instagram-аккаунтах. На роликах можно увидеть, как гости мероприятия поют песни, танцуют и веселятся. Однако, особое внимание пользователей привлек ролик, который в разделе Stories своего Instagram опубликовала Кристина Орбакайте.

На видеоролике Максим Галкин поет песню о Ленине, во время чего берет стопку напитка, похожего на водку, и выпивает ее. Примечательно, что от выпитого муж Примадонны даже не сморщился и, как ни в чем не бывало, продолжил исполнение композиции.