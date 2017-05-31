Раздвинувшая ноги Самбурская показала, как искать мужа

Актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала новый снимок со своего отдыха, внимание пользователей привлекла поза и описание фото. Звезда, лежа на животе, в мини-купальнике, раздвинула ноги и порекомендовала именно так искать мужа.

В своем Instagram Самбурская нередко публикует снимки, содержание которых привлекает внимание массы пользователей. Прямолинейность и открытость звезды, которая не скрывает своего мнения о многих вещах, принесла ее аккаунту уже более 9 миллионов подписчиков.

В этот раз Настасья Самбурская шокировала поклонников откровенным снимком, где она лежит на шезлонге. Звезда отправилась на отдых и делится своими впечатлениями с пользователями.

На фото актриса лежит на животе, на ней надет миниатюрный купальник, а ноги раздвинуты. По словам Самбурской, именно так и нужно искать мужа. Также она добавила, что теперь пользователи «не смогут это развидеть».

Многие отметили, что снимок является слишком уж откровенным, так как купальник похож на нижнее белье, которое явно демонстрирует не только подтянутые ягодицы, но и те части тела, которые не стоит показывать. Многие пришли в явное возмущение и стали осуждать Самбурскую, называя ее «безбашенной» и «отбитой».