Теряющая вес Анджелина Джоли не пришла на «Оскар»

Анджелина Джоли, которая, по данным от инсайдеров, сильно переживает развод с Брэдом Питтом и его возможное воссоединение с Дженнифер Энистон, не явилась на церемонию награждения премией «Оскар». СМИ уверенны, что причина отказа от мероприятия – стремительная потеря веса.

Как оказалось, Джоли не смогла обуздать эмоции и собрать все силы даже ради церемонии «Оскар». 42-летняя актриса, чье появление на красной дорожке всегда вызывает фурор, отказалась от посещения мероприятия и все реже выходит на публику.

По мнению поклонников актрисы, Джоли сильно переживает из-за развода. Ранее сообщалось, что звезда обратилась за помощью к психотерапевту, так как все события последних лет привели ее к сильной депрессии и потере веса.

Сейчас же, публика все реже видит Джоли на людях. Даже если актрису и замечают, то перед камерами папарацци ее скрывают ее дети. Наследники выстраиваются перед Анджелиной Джоли и полностью прячут от камер ее фигуру. Это лишь подогревает слухи о том, что проблемы с потерей веса обостряются.

Появились версии и о том, что Джоли проигнорировала «Оскар» лишь потому, что опасалась увидеться с экс-мужем. Встреча могла бы стать причиной нового расстройства и нервного потрясения, что в сложившейся ситуации лишь усугубит ее состояние.