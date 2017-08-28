«Вы - лицемеры»: Полина Фаворская не считает себя зазвездившейся

Экс-солистка SEREBRO уверяет своих поклонников, что с самооценкой у неё всё хорошо и зазвездившейся она себя не считает. А сомневающимся она советует уйти.





Полина Фаворская после поисков себя обрела необычайную уверенность в своих высказываниях. Так бурно она отреагировала на комментарии к своему недавнему посту в Twitter. Там девушка «послала» всех лицемеров, чем взбудоражила поклонников. Они стали обвинять её в «звёздной болезни». Но сама певица это отрицает и считает, что они просто не знают, какая она на самом деле.



«Нет, ребят, тут вопрос не в звёздности. Тут вопрос в том, что вы лицемеры. А таких людей я не пускаю в своё окружение. Наверное, я могла бы объяснять это в личных сообщениях каждому…И в школьном возрасте я старалась с каждым быть честной и доброй, донести и доказать свою мысль, но в ответ я получала лишь насмешки. Но у всего есть предел», - пишет Полина. Артистка отметила, что людей с добрыми намерениями она готова простить и принять, но не с «фальшивой» улыбкой. В конце она повторила своё послание и рассказала, кому и куда идти, «но идите туда со всей моей искренней любовью».