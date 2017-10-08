«Дом-2» Дарья Пынзарь лишилась своего бизнеса

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала, что лишилась части своего бизнеса. Из-за разногласий с партнерами, Пынзарь отказалась от сотрудничества и потеряла 2 маникюрные студии, которые расположены в Москве.

Дарья Пынзарь рассказала, что в течении 6 месяцев она работала в команде с партнерами и контролировала 2 студии по маникюру и педикюру в Москве. Звезда «Дом-2» почти каждый день приезжала в салоны, курировала работу и самостоятельно занималась подбором персонала.

Однако, между Пынзарь и партнерами возникли некие разногласия. Взгляды бизнесменов и телеведущей не сошлись, та решила отказаться от партнерства и оставить данный бизнес. Сама Пынзарь отметила, что является неконфликтным человеком и не любит скандалить, именно поэтому она оставила маникюрный бизнес и решила не спорить.

На данный момент у Пынзарь есть бизнес в сфере моды, звезда «Дом-2» держит магазины одежды. Также она активно ведет свой профиль в Instagram, что при ее количестве подписчиков тоже приравнивается к бизнесу.

По словам коллег, которые прокомментировали случившееся, Пынзарь всегда заботилась о репутации салонов и посвящала им много времени. Многие подтвердили ее трудолюбие и то, что она сама проводила собеседования с возможными работниками маникюрных студий.