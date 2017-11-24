Фигурист-гей из США Риппон пришёл на «Оскар» в смокинге из ремней‍

Фигурист-гей из США Адам Риппон, который завоевал бронзу на минувшей Олимпиаде, появлся на церемонии вручения престижной премии "Оскар" в смокинге с деталями из ремней. Такой ход привлек внимание многих ценителей моды, сообщают зарубежные табоиды.

Зарубежные средства массовой информации продолжают описывать минувшее мероприятие, проходившее в честь 90-ой церемонии вручения престижной премии "Оскар". Достаточно большое их внимание приковано к наряду фигуриста из США Адама Риппона. На минувшей Олимпиале он смог взять бронзовую медаль, а также отличиться в одиночном катании. После своих побед он совершил каминг-аут, однако таким образом не растерял поклонников, а даже приобре новых. На "Оскаре" же фигурист пришел похвастаться новым смокингом, который был сшит для него под заказ креативным директором компании Moschino.

Так, на церемонии он появился в черном смокинге, некоторые детали пиджака в котором были заменены кожаными ремнями. Также сзади он был удлиннен, а брюки юольше походили на классические, не зауженные.

Ранее СМИ сообщали, что драма про геев получила статуэтку "Оскар". Она была награждена в номинации "Лучший адаптированный сценарий".