Пьяная Дженнифер Лоуренс в платье полезла через кресла на «Оскаре»‍

Скандальная актриса из США Дженнифер Лоуренс выпила на церемонии вручения престижной премии "Оскар" и в платье полезла через кресла к друзьям, вместо того, чтобы обойти ряд. О случившемся сообщает агентсво Mirror.

Западные СМИ сообщают о казусе, который произошел на последней церемонии вручения престижной премии "Оскар", которая состоялась накануне и со дня учреждения прошла уже в 90-ый раз. Снова эпатажным поведением отличилась популярная актриса Дженнифер Лоуренс, известная многим по роли в эпизодическом фильме "Голодные игры". Так, на мероприятии она выпила и после, кажется, уже не особо контролировала свои действия. Папарацци запечатлели, как она с бокалом алкоголя в руках полезла через кресла. На ней было длинное платье от Dior, а также босоножки на довольно высоком каблуке. Чтобы достигнуть цели, она высоко поднимала ноги и задирала платье.

Ранее СМИ сообщали, что фанаты Дженнифер Лоуренс прозвали ее королевой на вечере вручения. Они аргументировали это тем, в каком наряде появилась знаменитость, а также как бурно на это отреагировала публика.