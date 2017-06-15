«Голое» платье актрисы Аманды Сейфрид покорило пользователей Сети

Популярная актриса Аманда Сейфрид стала настоящей звездой церемонии Independent Spirit Awards. Девушка покорила своих поклонников коротким «голым» платьем.

32-летняя американская актриса, певица и экс-модель Аманда Сейфрид покорила публику и звездных гостей на торжественной церемонии награждения Independent Spirit Awards. Актриса появилась на ковровой дорожке в коротком «голом» платье белого цвета. Знаменитость дополнила образ туфлями на каблуке бежевого цвета и драгоценными украшениями.

Критики премии Independent Spirit Awards назвали актрису одной из самых стильных девушек данного вечера. Стоит отметить, что знаменитая блондинка выступила в роли одной из ведущих торжественного мероприятия.