Курбан Омаров случайно рассказал об изменах Ксении Бородиной

Курбан Омаров рассказал о начале своих отношений с ведущей «Дом-2» Ксенией Бородиной. История бизнесмена натолкнула журналистов на то, что «лавстори» пары началась с измен.

На своей странице «ВКонтакте» Курбан Омаров разметил пост, в котором рассказал, что когда-то он включил в своей машине песню для Ксении Бородиной. После, спустя год, эта песня играла на их свадьбе. Бизнесмен поделился романтической историей, а она дала повод для журналистов уличить Бородину в изменах.

Как известно, свадьба Омарова и Бородиной состоялась в 2015 году. В 2014 году звезда «Дом-2» она встречалась с Михаилом Терехиным. Сопоставив факты, журналисты вычислили, что Бородина, находясь в отношениях с другим мужчиной, начала общаться с Омаровым.

Доводы журналистов продемонстрировали точные даты, которые, если их сравнить с историей Омарова, явно намекают, что Бородина изменяла Терехину. Если бизнесмен и ведущая поженились спустя год, после того как Бородина слушала романтическую песню в машине Омарова, то Терехин оказался обманутым. В июне 2014 года Бородина проводила совместный отдых с Терехиным, а в июле 2015 уже танцевала на собственной свадьбе с Омаровым.

Данный факт сильно заинтересовал пользователей и журналистов, так как Ксения Бородина всегда заявляла, что выступает за честность и доверие в отношениях. По мнению СМИ, звезда «Дом-2» не могла так быстро встретить Омарова, а попросту начала с ним встречаться еще будучи в отношениях с Терехиным.