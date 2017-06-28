Звезда "Дом-2" Элина Камирен рассказала о законности порки жен ремнем

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Элина Камирен рассказала о законности порки жен ремнем. По ее словам, такой закон существует в Калифорнии.

На своей странице в соцсети Камирен опубликовала довольно эротический снимок, на котором она запечатлена в легком желтом купальнике. Под купальником можно разглядеть взбухшие соски звезды "Дом-2", а также наряд практически не прикрывает ее ягодиц. В комментарии под снимком она рассказала о "мужской каре" в Калифорнии.

По словам Камирен, у мужей появилось право бить своих жен ремнем, однако ширина предмета "кары" не должна превышать двух дюймов. Девушка отметила, что для того, чтобы было узаконено более широкое средство наказания, потребуется официальное согласие жены.

Фанаты оценили снимок и осыпали Элину Камирен комплиментами. В тоже время у некоторых вызвало недоумение описание под фото. Многие предположили, что подобный "закон" является не более чем БДСМ-мечтой самой Камирен,а другие побоялись, чтобы данный закон не пришел в Россию.

Все же те пользователи, которые проживают в США, развеяли опасения фанатов и отметили, что написанное Камирен - это просто бред, так как в Калифорнии не существует такого закона.