Елена Летучая дала повод для слухов о своей беременности

Поклонники Елены Летучей стали подозревать, что звезда «Ревизорро» беременна. Поводом для слухов стал снимок Летучей, где телеведущая в черном платье не смогла скрыть округлившийся животик.

Сеть активно обсуждает, беременна ли Елена Летучая или же звезда попросту поправилась. В своем Instagram она разместила снимок в черном облегающем платье. Вечерний наряд невыгодно подчеркнул живот и многие решили, что Летучая ждет ребенка. В комментариях под записью некоторые пользователи посоветовали телеведущей заняться спортом или же пересмотреть рацион питания.

В ответ на такие высказывания другие комментаторы написали, что Летучая может быть беременной и писать такие «советы» не стоит. Нашлись и хейтеры, откровенно критикующие внешний вид Елены Летучей. Такие пользователи порекомендовали звезде приобрести поддерживающее нижнее белье и привести «обвисшую грудь» в форму.

Сама Елена Летучая не отвечает на комментарии и причины своего округлившегося живота не раскрывает. Как указали пользователи, звезда явно не в восторге от обвинений в полноте, так как любая женщина от такого расстроится.