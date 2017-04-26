СМИ: Светлана Лобода беременна от солиста рок-группы Rammstein

СМИ сообщают, что певица из Украины Светлана Лобода беременна от фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. По данным, 35-летняя звезда и 57-летний рок-музыкант начали отношения летом 2017 года.

Как утверждают источники, Светлана Лобода находиться на 7 месяце беременности. Журналисты уверенны, что певица скрывает свою беременность, но округлившийся живот уже не получается прятать.

О романе, который удивил многих, стали говорить еще в 2017 году, когда на летнем фестивале в Баку Лобода и Линдеман выступали на одной сцене. Тогда рок-музыкант стал активно ухаживать за 35-летней артисткой и на всех мероприятиях их видели вместе.

Сама Лобода лишь подогревает слухи о романе, публикую в своем Instagram неоднозначные ролики. Так, певица выкладывала видео с интервью молодого Тилля Линдемана, под записью она написала хештег, в дословном переводе он обозначает «скучаю, не могу сегодня спать».

Источники сообщают, что ребенок Лободы и Линдемана должен появиться в мае, рожать певица намерена в Лос-Анджелесе. Как утверждают СМИ, пара предпочитает видеться вдали от камер папарацци и скрывает свой роман от всех журналистов.