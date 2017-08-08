Бритни Спирс ужаснула фанатов глубокими морщинами

Популярная американская певица Бритни Спирс является фанаткой социальной сети Instagram, где ежедневно обновляет свой аккаунт. Однако последний снимок артистки поклонники раскритиковали, посчитав, что Спирс пора делать уколы красоты.

Бритни Спирс ужаснула поклонников своим лицом, а именно глубокими морщинами. Стоит отметить, что знаменитой блондинке всего 36 лет, а морщины, как у женщины в возрасте. При этом Спирс уже больше года активно занимается своей внешностью и регулярно посещает тренажерный зал, о чем свидетельствует её подкачанная фигура. Однако проблемы с лицом только ухудшились.

Поклонники стали критиковать знаменитость, которая имеет все финансовые возможности исправить ситуацию с морщинами, но ничего не предпринимает. В комментариях фанаты посоветовали артистке обратиться к косметологу или пластическому хирургу.