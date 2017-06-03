"Мелочный человек": Дана Борисова публично оскорбила экс-супруга

Дана Борисова публично оскорбила гражданского экс-супруга Максима Аксенова. Негодующую запись знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая по прежнему конфликтует со своим бывшим возлюбленным. Пара не может поделить общую дочь Полину, которая сейчас живет у папы. Дана Борисова неоднократно жалуется, что Максим Аксенов мешает общаться с дочкой и даже настраивает малышку против мамы.

После очередного отказа экс-партнера позволить ей встретиться с Полиной, звезда выразила свою обиду в публичной записи. Вначале она вспомнила всех своих обидчиков и поблагодарила их за подаренный опыт. Затем Дана Борисова сказала отдельное саркастическое "спасибо" отцу своей дочери, которого назвала "мстительным и мелочным человеком". Автор подчеркнула степень боли, которую Максим Аксенов причиняет ей и девочке постоянной разлукой.

В комментариях пользователи поспешили поддержать знаменитость. Поклонники отмечают, что Дана Борисова демонстрирует вдохновляющую стойкость, несмотря на все жизненные испытания.