Ольга Серябкина начала стрелять перед 8 марта

Участница коллектива SEREBRO Ольга Серябкина продемонстрировала, как увлеклась стрельбой перед 8 марта. Девушка достаточно метко попадала по мишеням, из-за чего некоторые мужчины из числа подписчиков даже испугались, как сообщает VladTime.

Ольга Серябкина выставила пару видео, где она показывает, как пытается стрелять из пистолета. Артистка отметила, что делает это в «преддверии 8 марта», а также подчеркнула, что впервые взялась за оружие. Интернет-пользователи удивились, не понимая причины такого увлечения Серябкиной, а некоторых её новое увлечение даже напугало.

Часть интернет-пользователей сравнили певицу с супергероиней Барб из фантастического боевика 1996 года «Не называй меня своей малышкой». Люди предположили, что Серябкина отлично смотрелась бы в качестве исполнительницы этой роли во второй части картины, подчеркнув, что такую ленту наверняка ждал бы успех, в отличие от провалившейся в своё время оригинальной версии.