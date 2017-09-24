Валерия поздравила дочь Иосифа Пригожина с Днём рождения

Вопреки всем семейным неурядицам певица Валерия решилась поздравить дочь супруга от предыдущего брака с её двадцать первым Днём рождения.





Сделала это Валерия на своей странице в Instagram. Исполнительница позаимствовала новый снимок Данаи с её персональной страницы и подписала его такими словами: «Даночка, поздравляю тебя с Днём рождения! Желаю тебе удачи во всём! Будь целеустремлённой, ответственной, цени дружбу, люби и будь любимой! К моему поздравлению присоединяется вся наша большая семья».



Реакция поклонников была неоднозначной. После программы, на которой Пригожина и его старшую дочь проверяли на полиграфе, отношение поклонников Валерии к Данае резко изменилось. Напомним, что в эфире шоу она призналась, что семья Валерии и Иосифа является для неё идеалом, но к детям певицы она относится с неприязнью. Тем не менее подписчики похвалили артистку за внимание.