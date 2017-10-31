Адвокат Харви Вайнштейна заявил, что секс с актрисами был по обоюдному согласию

Адвокат Харви Вайнштейна Бен Брафман в интервью с журналистами сообщил, что секс его подопечного с популярными актрисами совершенно не был насильственным актом. Весь процесс происходил по обоюдному согласию, заявил Брафман.

В субботу Бен Брафман в очередной раз выступил перед журналистами, чтобы оправдать действия своего подопечного Харви Вайнштейна, который на протяжении многих лет насиловал знаменитых и малоизвестных актрис. Брафман утверждает, что девушки сами соглашались на половой акт ради роли в кинопроекте, а это уже нельзя считать насилием.

Стоит отметить, что жертвами сексуального домогательства со стороны Харви Вайнштейна были актрисы Гвинет Пэлтроу, Кэйт Бекинсэйл, Сальма Хайек и звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн.