Садальский раскритиковал обращение Кончаловского к россиянам

Скандально известный артист Стас Садальский на своей странице в социальной сети Instagram раскритиковал режиссёра Андрея Кончаловского. Это произошло из-за его обращения к российскому народу, в котором он рассказал, насколько ему «стыдно за Россию».

«Меня всегда поражала семья Михалковых ...Во время путча в 1991... Никита поддержал Ельцина, папа Михалковых -Горбачева, а другой уехал на запад. Молодцы умеют жить, мне печально, что я не научился так», - написал Садальский на своей странице. В видеообращении Кончаловский призвал российский народ перестать «принюхиваться к запаху в подъездах», а жить как люди. К таковым реформаторам режиссёр относит себя.

Президент киноакадемии «Ника» рассказал, что правда о жизни в России принесла бы ему больше чувства гордости, чем победа хоккеистов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Кончаловский много времени проводит за рубежом и после этого стал призывать отказываться от премьеры «Оскара», приводя примеры других стран. Поклонники Садальского поддержали актёра, считая, что для реформ необходимо жить в России как минимум. «Ох этот режиссёр, на Западе творит, а за Россию ему стыдно», - написала одна из подписчиц. Такое же мнение высказали ещё порядка десятка интернет-пользователей.