Бузова повредила ногу на концерте во Владивостоке

Ольга Бузова повредила ногу во время концерта во Владивостоке. Об этом певица рассказала в сервисе Stories через свою страницу Instagram.

Знаменитость опубликовала в социальной сети видеозапись того, как эксперт "скорой помощи" фиксирует на её ноге особую повязку. По словам Ольги Бузовой, скорее всего, она повредила конечность в процессе своего выступления. Однако во время исполнения композиций перед живым залом звезда не ощущала болезненных ощущений. Она отметила, что сцена прекрасно "лечит".

Предполагается, что у Ольги Бузовой растяжение мышц. Однако для более точной диагностики повреждений ей необходимо посетить профильного врача.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова приехала во Владивосток с первыми сольными гастролями по Дальнему Востоку. Исполнительница сообщила, что выступление в этом городе очень важно для неё. Ведь здесь родилась её мама.