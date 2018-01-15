«Цирк в Лужниках»: Лена Миро раскритиковала, как артисты поддерживают Путина

Известный блогер Лена Миро отметила, что она не имеет ничего против Владимира Путина. Однако то, что происходит на нынешних выборах, кажется ей настоящим «цирком». Особенно Миро не понравилось, как вели себя артисты 3 марта на концерте-митинге в поддержку Путина на стадионе «Лужники».

Лена Миро подчеркнула, что никто и никому не запрещает хорошо относиться к президенту. Однако, по её словам, больше видно, как российские селебрити готовы «отметиться, что любят», потому что больше их привлекают деньги. «Страшно было смотреть, как бездарно клоуны играли роль влюблённых во власть граждан России», - заметила Лена Миро.

Блогер подчеркнула, что у всех есть недвижимость за границей, а в России происходит только «чёс публики» без реальных чувств. По мнению Лены Миро, такая «поддержка» Путина может только отвратить некоторых людей от него. Стоит отметить, что так считает не только скандальный блогер. Ранее поклонники раскритиковали Филиппа Киркорова за выступление на том самом концерте-митинге, отметив, что он даже рот под фонограмму открывал не в тех местах, как сообщает «Версия.Инфо».