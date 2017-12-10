Мария Погребняк возмущена хамством в магазине обуви

Дизайнер Мария Погребняк поделилась с подписчиками произошедшей с ней ситуацией. Она рассказала о том, как ей нахамили в магазине модной обуви.

Данное сообщение Мария опубликовала на своей странице в Instagram, рассказав, что собиралась приобрести туфли известного бренда. Девушка присмотрела себе туфли днем ранее, а после уже приняла решение их купить. Что бы узнать, есть ли требуемый ей товар в наличии, она позвонила в магазин.

На свой вопрос Мария Погребняк получила странный ответ, которого не ожидала. Дизайнеру сказали, что данную информацию ей предоставят только при личном общении с менеджером в бутике. Владелица шоурума решила, что ехать за туфлями через всю Москву отнимет слишком много времени, которого она не имеет. Она предположила, что для таких ситуаций проще дружить с менеджерами и просить их откладывать эксклюзив, но сама Мария так не делает.

Погребняк заявила, что данный случай помог ей осознать, что она свободный человек и не зависит от вещей. Она оставила это дело модникам.