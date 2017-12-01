Фанаты ожидают, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон придут на «Оскар» вместе

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были самой популярной звездной парой США в течение пяти лет, с 2000 по 2005 года. Теперь фанаты ожидают, что знаменитые актеры в этом году на «Оскар» могут прийти вместе.

Большое количество поклонников со всего мира ожидают, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон объявят о своем романе на церемонии «Оскар», которая состоится уже в воскресенье. После развода Питта с Анджелиной Джоли, а Энистон с актером Джастином Теру, бывшие супруги якобы снова воссоединились. Об этом ранее сообщали иностранные источники.

По этой причине поклонники пары Питта и Энистон ожидают, что о своих отношениях звезды Голливуда расскажут именно на церемонии «Оскар», когда на красной дорожке красноречиво появятся вместе.