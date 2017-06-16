Анфиса Чехова показала уникальные кадры со съёмок "Взвешенные и счастливые"

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в Instagram показала уникальные кадры со съёмок передачи «Взвешенные и счастливые люди». Поклонники не узнали некоторых участников.

Съёмки 3-й серии происходили 21 декабря 2017 года. Именно тогда Чеховой исполнилось 40 лет. На своей странице в социальной сети Instagram она акцентировала внимание на том, что в этот день стоял жуткий холод. Участникам передачи необходимо было бегать в зловещей атмосфере. В своём блоге телеведущая прокомментировала это следующим образом: «3-я серия «Взвешенных и Счастливых Людей» запомнилась мне могильным холодом на съемках в лесу, отмороженными ногами и зловещей атмосферой».

После съёмок участники стали массово поздравлять телеведущую с Днём рождения. Во время взвешивания она получила огромный букет. Несмотря на то, что некоторым пришлось покинуть передачу, тёплые поздравления были адресованы телеведущей. Поклонники подчеркнули, что 3-я серия им запомнилась больше всего и они хотели бы увидеть, как происходил процесс съёмок.