Иванка Трамп опубликовала фото в нелепом чёрно-белом платье

Дочь президента США Иванка Трамп поделилась с поклонниками фотографией в новом платье, от которого подписчики получили шок.





Подписчики президентской дочери привыкли к элегантности, грациозности, нежности и женской силы в образах Иванки. Девушка почти никогда не даёт повод засомневаться в изысканности своих вкусов. Но так не могло продолжаться вечно. Иванка Трамп решила поделиться с пользователями Сети новым платьем.



Девушка надела чёрное платье с пышной юбкой, похожей на наряд для утренника детского сада. Юбку, состоящую их трёх ярусов, разделяла белая полоса. Над ней и посмеялись подписчики, заметив, что и Иванка на фото не с серьёзным выражением лица. «Тебе вообще интересно, как ты выглядишь?», «Твоей семье пора привыкать к чёрно-белой униформе. Так держать!», «Надеюсь, это самое нелепое платье в твоём гардеробе», - пишут пользовать в блоге Иванки Трамп. Стоит отметить, что атмосферу смягчила дочь девушки Арабелла, выглянувшая из-под подола наряда.