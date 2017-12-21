"Не могу спать без трусов": Ольга Бузова ответила на весенний пост Нагиева

Актер Дмитрий Нагиев разместил на своей странице в Instagram юмористический пост о весне и ношении нижнего белья. Его оперативно прокомментировала ведущая Ольга Бузова.

Дмитрий Нагиев в своей публикации порадовался приходу весны. Он пишет, что с её наступлением можно кушать вербу, не бояться подхватить повод для визита к проктологу и спать, не надевая трусы. Артист отметил, что "про вербу - это не точно".

Ольга Бузова решила поддержать интимную тему и ответила Дмитрию Нагиеву в комментариях. По её словам, в настоящий момент спать без трусов она не может из-за холодных условий "на ДВ".

Пользователи социальной сети встретили слова Ольги Бузовой неодобрительно. Один из комментаторов заметил, что холод не мешает певице "плясать" без предмета одежда.

Стоит отметить, что Ольга Бузова и Дмитрий Нагиев являются старыми товарищами. Последний оказал подруге сильную поддержку после её развода с мужем в 2016 году.