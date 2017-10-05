«Думала, что буду строгой мамой»: Участница «Дома-2» рассказала о воспитании дочери

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова рассказала о том, как с возлюбленным воспитывает дочь Мирославу. Знаменитость подчеркнула, что планы на это во время беременности разошлись с реальностью.

«Я думала, что буду строгой мамой, потому что моя мама была строже моего отца. Папа всегда потакал, уступал и поддавался на мои капризы. С мамой такие дела не прокатывали», - рассказала Анастасия Лисова в Instagram, отметив, что получилось совсем иначе. Она призналась, что готова всё сделать, лишь бы Мирослава не плакала, исполнить любое её желание, как сообщает «Версия.Инфо».

Из-за этого выходит, что девочку больше воспитывает отец. Экс-участница «Дома-2» поинтересовалась у поклонников, а кто строже в их семье в плане воспитания ребёнка. Интернет-пользователи разошлись во мнениях. Некоторые отметили, что Анастасии Лисовой и вовсе рано рассуждать о том, кто же строгий родитель в её семье, учитывая, что Мирослава родилась 31 января 2018 года.