Николая Соболева раскритиковали за джинсы в театре

Блогер Николай Соболев посетил со своей девушкой театр, однако прогадал с одеждой, за что поклонники его нещадно раскритиковали.





Сам Соболев с юмором отнёсся к своему приобщению к высокому искусству, что тут же нашло отклик в его фанатах: «Сфоткались в театре, чтобы вы увидели какие же мы молодцы, культурно просвещаемся, по театрам ходим. Ставь лайк, короче». На это ему отвечали тем, что стены театра не спасут его от хейтеров, зато там можно спрятаться от назойливых фанатов.



Но большинству поклонников всё же понравился внешний вид блогера. До сих пор люди считают правильным в такие места надевать костюм или что-то кроме шорт, футболок и джинсов, в которых пришёл Николай Соблев. За это кратковременное посещение театра Соболев даже успел услышать обвинение в копировании образа зарубежного коллеги. Это замечание касалось свитшота парня. Но Николай решил не отвечать на гневные комментарии и не оправдываться.