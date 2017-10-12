Алёна Шишкова из супермодели превратилась в "лысого мальчика"

Поклонники стали массово критиковать тюменскую модель Алёну Шишкову за неудачный снимок. Дело в том, что Шишкова запечатлела короткую стрижку на голове, и поэтому её стали сравнивать с лысым мальчиком.

Шишкова даже никакого описания к снимку не добавила, а лишь разместила снимок в своём блоге, на котором у неё не видны волосы. Спустя некоторое время поклонники стали критиковать Шишкову в комментариях за неудачное фото. «Что же у тебя с волосами, фу, пацан лысый», - написали подписчики.

Число негативных отзывов превысило количество положительных комментариев. Сама же Шишкова никак не стала реагировать на такие негативные отзывы. Подписчики в целом попросили тюменскую модель больше так не экспериментировать со своими образами, чтобы не получать критику в свою сторону. Всего за час после публикации фото оценили около 25 тысяч человек.