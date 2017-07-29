38-летняя Семенович после дня рождения внезапно помолодела

Популярная исполнительница и телеведущая Анна Семенович 1 марта отпраздновала 38-летие. Изучив одну из последних её фотографий, фанаты пришли к выводу, что бывшая участница «Блестящих» помолодела на вид, как сообщает VladTime.

Артистка пожаловалась, что очень устала, хочется спать после яркого дня рождения, однако нужно работать. Анна Семенович выразила надежду, что хотя бы у поклонников выходные пройдут хорошо. Интернет-пользователи отметили, что несмотря на усталость, звезда прекрасно выглядит, и ей точно не дать 38 лет.

Фанаты заявили, что праздник, видимо, очень благотворно повлиял на Анну Семенович. Она, как и раньше, настоящий секс-символ отечественного шоу-бизнеса, теперь сияющий ещё ярче. Причём дело не только в знаменитых формах Анны Семенович. Также поклонники отметили, что артистка очень удачно подбирает наряды, благодаря чему выглядит ещё более цветущей.