Анна Седокова оставила детей в незнакомом аэропорту

Известная певица Анна Седокова на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, что накануне заболела, а дети остались наедине с няней в незнакомом аэропорту.

Для Седоковой 2 марта длилось очень долго. Она рассказала на своей странице, что настроение в тот день было очень плохое, она поругалась с близким человеком, а её дети остались наедине с няней. К тому же, это всё происходило в незнакомом аэропорту, в котором их никто не встретил. Чтобы избавиться от проблем, она сварила себе огромную тарелку пельменей и съела все сразу. «Алинка прислала видео с пляжа и своё счастливое лицо. Так что, весна точно уже пришла! Давай, зима, прощаться», - написала на своей странице Седокова. Она также акцентировала внимание на том, что очень сильно ждёт весну и уже всем телом ощущает её приход.

Поклонники стали критиковать певицу в комментариях, отмечая, что мать не может оставлять в незнакомых местах несовершеннолетних 3-х детей. «Аня, вы же мать, зачем вы их в аэропорту оставили», - написала одна из подписчиц. К ней присоединились десятки других интернет-пользователей, которых удивила история, рассказанная Седоковой. Сама же певица никак не стала комментировать такие обвинения.