Наоми Кэмпбэлл опубликовала откровенные фото с голым любовником

Наоми Кэмпбэл опубликовала в интернете откровенные фото с обнаженным любовником. Смелые снимки появились на её странице в Instagram.

47-летняя знаменитость на фотографиях с неприкрытой страстью позирует вместе с 35-летним Джозефом Джнуором Аденугой. Он является рэп-исполнителем, который известен миру музыки под псевдонимом Скепта.

На одной из фотографий Наоми Кэмпбэлл приживается голой грудью к своему избраннику, который в это время держит фотокамеру старой модели, будто делая сэлфи. На обоих звездах можно заметить нижнее бельё бренда MAINS LONDON.

Кроме того, один из постов оформлен как обложка британского журнала GQ. Из описания ясно, что свежий выпуск поступит в продажу 8 марта. Стоит отметить, что на заглавном фото Рэпер Скепта страстно прижимается губами к щеке Наоми Кэмпбэлл.